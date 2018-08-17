Варшавская полиция задержала гражданина Беларуси, подозреваемого в оскорблении польского флага. Теперь мужчине грозит год тюрьмы, пишет еженедельник Wprost.
© AFP / Scanpix

Как сообщает издание, инцидент произошел 14 августа. 35-летний гражданин Беларуси выгуливал собак.

Он подошел к обелиску в память о погибших солдатах Армии Крайовой взял один из флагов, украшающих монумент, и бросил его своим собакам. Позже он начал топтать его сам.

Все это увидела женщина, которая и вызвала полицию. Белоруса задержали. Как сообщается, он и раньше обвинялся в оскорблении польского флага.

Теперь ему грозит год тюрьмы.

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