Как сообщает издание, инцидент произошел 14 августа. 35-летний гражданин Беларуси выгуливал собак.
Он подошел к обелиску в память о погибших солдатах Армии Крайовой взял один из флагов, украшающих монумент, и бросил его своим собакам. Позже он начал топтать его сам.
Все это увидела женщина, которая и вызвала полицию. Белоруса задержали. Как сообщается, он и раньше обвинялся в оскорблении польского флага.
Теперь ему грозит год тюрьмы.
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