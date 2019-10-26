Полиция в Казахстане задержала десятки участников митингов

При попытке проведения несанкционированных митингов в Нур-Султане и в Алма-Ате, в субботу, 26 октября, полиция задержала 26 человек, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

В Алма-Ате возле площади Астаны было задержано более десяти человек. Прилегающий к площади сквер и район возле нее оцеплен сотрудниками полиции, спецназа и военнослужащими. Десятки патрульных автомобилей и автобусов припаркованы за зданием Казахстанско-Британского технического университета, находящегося рядом с площадью, сообщает "Интерфакс".

В сообщении говорится, что "некоторые граждане", собравшиеся на несанкционированную акцию, "отказались выполнять "законные требования", "несмотря на неоднократные предупреждения генеральной прокуратуры о незаконности митингов". Всех задержанных доставили в полицию, где "рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности".

К протестам призвал беглый банкир Аблязов

С призывом выйти 26 октября на митинги к жителям Казахстана ранее обратился беглый банкир Мухтар Аблязов, заочно приговоренный в стране к пожизненному заключению и живущий во Франции. Аблязов - лидер движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), призывающего к смене власти в государстве. Движение запрещено в Казахстане, суд признал его деятельность экстремистской.

Это не первая подобная акция протеста в стране за последние месяцы. 9 и 10 июня в Казахстане уже проходили несанкционированные митинги, на которых, по данным МВД, было задержано около 700 человек. Участники протестов, связанных с избранием Касыма-Жомарта Токаева на пост президента Казахстана, требовали проведения новых, "честных" выборов.