Один из полицейских произвел выстрел в воздух из пистолета во время разгона митинга в районе Цуен Ван. Во время беспорядков в воскресенье задержаны 65 человек.
Honkongas: policija panaudojo ašarines dujas prieš demonstrantus
© ELTA

Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие во время разгона демонстрантов. Об этом в воскресенье, 25 августа, журналистам рассказали представители полиции. По данным агентства dpa, полицейский стрелял в воздух после того, как его окружили несколько демонстрантов.

Ранее в тот же день полиция Гонконга впервые применила водометы для разгона протестующих. Во время согласованного митинга начались беспорядки, участники акции начали блокировать улицы и возводить баррикады, кидать в полицейских булыжники и "коктейли Молотова".

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Крупнейшие акции протеста за десятки лет

Полиция применила слезоточивый газ. Почти 50 человек получили ранения, во время беспорядков были задержаны 65 человек. Протесты гонконгцев против закона об экстрадиции в Китай, а также в целом против растущего влияния Пекина в регионе, продолжаются три месяца.

Протестующие также требовали проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Волна протестов стала крупнейшей за десятки лет, на них выходят сотни тысяч человек.

Deutsche Welle
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