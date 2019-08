Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ в метро, рейсы в аэропорту отменяются

На одной из видеозаписей видно, что на станции "Тай Ку" синей ветки гонконского метро экипированный спецназ стреляет в протестующих резиновыми пулями с близкого расстояния. Есть свидетельства того, что как минимум одна женщина получила серьезное ранение в лицо, и врачи опасаются, что она потеряет глаз.

Корреспондент Би-би-си на месте событий Стивен Макдонелл передает, что это первый случай, когда разгон протестующих перекинулся на подземку.



Также на некоторых записях видно, как полиция применяет дубинки против людей на едущем эскалаторе.

Также в понедельник из-за наплыва протестующих в международный аэропорт Гонконга в нем были отменены все рейсы.

Десять недель протестов



Демонстрации и уличные протесты начались в Гонконге после внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая в материковый Китай. В 1997 году бывший британской колонией Гонконг был передан под управление Пекина по договору, в соответствии с которым коммунистическое правительство КНР обещало не менять политический и экономический строй на острове и поддерживать принцип "одна страна - две системы".

Упрощенная процедура высылки подозреваемых в Китай грозит преследованием инакомыслящих в Гонконге, считают противники закона.

Под давлением протестующих гонконгская администрация на неопределенное время сняла законопроект с рассмотрения, но оппозиция считает, что этого недостаточно и требует отозвать его окончательно.

В этом году протесты, начавшиеся как мирное гражданское движение, собрали на улицах до миллиона человек. После столкновений с полицией и штурма законодательного собрания протестующими противостояние приобрело ожесточенный характер. Полиция регулярно применяет при разгоне не только дубинки, но и так называемое "нелетальное оружие".

Согласованный митинг



В воскресенье 11 августа в парке Виктория состоялся большой согласованный с властями митинг. Он прошел мирно, однако после его окончания демонстранты прошли маршем по центральной улице, невзирая на запрет полиции.



After the approved rally in Victoria Park finished groups of #HongKong pro-democracy activists discuss where to go next, some towards Causeway Bay. Many police in North Point where people from the mainland’s Fujian Province have threatened retaliation if protestors come there pic.twitter.com/iF0ifE2B8g — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) August 11, 2019



В близком к центру районе Ваньчай протестующие бросили в полицию две зажигательные бомбы и кирпичи, спецназ ответил резиновыми пулями. Сообщается о нескольких раненых, в их числе и один полицейский.

В других районах участники митинга разбились на маленькие группы и использовали тактику флешмоба, перемещаясь по городу и убегая от спецназа.

Гонконгские СМИ пишут, что правоохранительные органы планировали произвести неожиданные аресты заранее, для чего на митинг были отправлены агенты в гражданской одежде, смешавшиеся в толпе с обычными митингующими.

Сидение в аэропорту



В понедельник власти отменили до конца дня все прибывающие и отправляющиеся рейсы из гонконгского аэропорта, где четвертый день продолжается мирная акция протеста. Решение не коснется рейсов, на которые уже завершилась регистрация, и прибывающих самолетов, уже находящихся в воздухе.





В воскресенье к лозунгам протестующих в аэропорту прибавился призыв "Не стреляйте по глазам".

В аэропорту полиция не проводила операций, никто не был задержан.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в конце прошлой недели призвал провести независимое расследование действий гонконгской полиции. Он позвонил главе администрации Гонконга Кэрри Лам, что вызвало негодование со стороны официального Пекина.