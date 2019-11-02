Беспорядки начались у парка Виктория в квартале Козуэй-бэй, а затем распространились на соседние районы Ванчай и Адмиралти на острове Гонконг. Сотни протестующих в масках пытались заблокировать дороги баррикадами, радикалы кидали в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью, устраивали акты вандализма, сообщает ТАСС.
Как передает РИА "Новости" со ссылкой на телерадиокорпорацию RTHK, более сотни кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Полиция по борьбе с беспорядками подняла черный флаг и призвала собравшихся разойтись, потому что митинг не был согласован.
А на улице Квинс-роад демонстранты начали строить баррикады из кирпичей и других предметов. В районе Ваньчай полицейских стали закидывать бутылками с зажигательной смесью. На это полиция ответила слезоточивым газом, после чего демонстранты немного отступили и стали кидать кирпичи.
С начала лета в Гонконге проходят массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
Власти Гонконга объявили о бессрочной приостановке рассмотрения этих поправок. Но противники законопроекта остались этим недовольны и потребовали полностью отказаться от законопроекта. И протесты, сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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