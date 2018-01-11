Автоколонна была остановлена на трассе Оберлаузиц - Норд на востоке Германии. Полиция выявила большое число нарушений при транспортировке оружия: в частности, у водителей отсутствовали необходимые разрешения и транспортные документы на провоз гаубиц.

Полиция также сообщает, что некоторые грузовики были перегружены, в конвое не было автомобилей сопровождения, а некоторые водители были переутомлены, так как слишком много времени находились за рулем без перерыва.

Колонна перевозила гаубицы модели Howitzer M109, каждая из которых весит около 20 тонн.

Автомобили отправлены на стоянку. Как ожидается, им разрешат продолжить путь только в случае устранения всех выявленных нарушений.

Польской транспортной компании и водителям грузовиков грозят штрафы.

Американская самоходная артиллерийская установка Howitzer M109 производится с 1962 года. Ее основными импортерами являются Южная Корея, Германия и Израиль.