Автоколонна была остановлена на трассе Оберлаузиц - Норд на востоке Германии. Полиция выявила большое число нарушений при транспортировке оружия: в частности, у водителей отсутствовали необходимые разрешения и транспортные документы на провоз гаубиц.
Полиция также сообщает, что некоторые грузовики были перегружены, в конвое не было автомобилей сопровождения, а некоторые водители были переутомлены, так как слишком много времени находились за рулем без перерыва.
Колонна перевозила гаубицы модели Howitzer M109, каждая из которых весит около 20 тонн.
Автомобили отправлены на стоянку. Как ожидается, им разрешат продолжить путь только в случае устранения всех выявленных нарушений.
Польской транспортной компании и водителям грузовиков грозят штрафы.
Американская самоходная артиллерийская установка Howitzer M109 производится с 1962 года. Ее основными импортерами являются Южная Корея, Германия и Израиль.
Скандал с вип-камерами в "Матросской тишине" привел к первой отставке (2)
Публикация о якобы имеющихся в московском следственном...
Полиция в Германии остановила колонну с американскими гаубицами (12)
Сотрудники немецкой полиции остановили двигавшуюся из...
"Ядерная опция". Почему ЕС хочет лишить Польшу права голоса? (2)
Конфликт между Брюсселем и Варшавой дошел до...
Пресса Британии: Россия хочет, чтобы ЕС заплатил за Сирию (6)
Британские газеты пишут о том, что Москва хотела бы,...
Польша сообщила новые данные о взрывах на борту Ту-154 с Качиньским (110)
На борту потерпевшего крушение самолета Ту-154 с...
TOP новостей
Эстонцы работают меньше, но зарабатывают больше жителей Литвы (3)
Мы считаем себя очень трудолюбивыми людьми. Однако...
За год численность населения Литвы сократилась почти на 38 000 человек (50)
За год численность населения Литвы сократилась на 37,8...
Угроза шпионажа или охота на ведьм: расширяют круг лиц, которых проверяет госбезопасность (25)
Глав профсоюзов части стратегических компаний должны...
Мать двоих детей не может претендовать на получение "детских" денег (29)
Мать двоих несовершеннолетних детей осталась без...
"Это абсурд": премьер Литвы предлагает не вырывать рекламу алкоголя из инопрессы (23)
Премьер -министр Саулюс Сквернялис предлагает...