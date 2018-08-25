"Эти исключительно серьезные инциденты привели к тому, что полиция Уилтшира столкнулась с самым сильным за все время дефицитом ресурсов, и нам потребовалась помощь офицеров из 40 подразделений (силовых структур) со всей страны. Средства, которые были возмещены нам, покрывают наши расходы на оперативные мероприятия", - сказал комиссар по борьбе с преступностью полиции Уилтшира Ангус Макферсон.

Британские власти прежде направили полиции Уилтшира 4,1 млн фунтов стерлингов (5,3 млн долларов) на расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Теперь общая сумма выделенных средств достигла 6,6 млн фунтов стерлингов (8,5 млн долларов). Газета The Guardian ранее информировала, что общие оперативные расходы в связи с проводимым следствием превысили 10 млн фунтов стерлингов (12,8 млн долларов), передает ТАСС.

Из них 7 млн фунтов ушло на оплату работы полицейских из 40 отделов полиции. Еще более 1,3 млн фунтов необходимо на то, чтобы заплатить за переработки полицейских Уилтшира, говорил ранее Ангус Макферсон. 347 тыс. фунтов стерлингов стоили автомобили полиции, которые пришлось уничтожить в качестве меры предосторожности после инцидентов.

Напомним, 30 июня в Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии британец Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес. Лондоном установлено, что они отравились ядом семейства "Новичок". Стерджес скончалась 8 июля в больнице, Роули удалось выжить.

Он рассказал, что его подруга умерла после того, как побрызгала себе на запястья духами, к которым было подмешано нервно-паралитическое вещество. При этом вспомнить, где именно он и его подруга нашли парфюмерный флакон, в котором содержалось вещество, пострадавший британец не смог.

Следователи Великобритании сразу связали произошедшее с мартовскими событиями в расположенном неподалеку городе Солсбери. Там аналогичным веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба выжили и после прохождения курса лечения были выписаны из больницы. Лондон возложил ответственность за отравление Скрипалей на Москву, но Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

После отравления еще двух человек в Эймсбери следователи предположили, что в обоих случаях речь идет о яде из одной партии, а в руки Роули и Стерджес попал контейнер с отравой, который преступники использовали для покушения на Скрипалей.

Ответственность за инцидент со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения. Тем не менее, они имели далекоидущие последствия для Москвы. Еще весной Великобритания и другие страны Запада выслали российских дипломатов. А в пятницу в Госдепе США назвали точную дату (27 августа) вступления в силу санкций против России, наложенных именно из-за "дела Скрипалей".

Санкции предусматривают запрет на поставку России продукции двойного назначения (за некоторыми исключениями), экспорт в РФ всех "чувствительных" товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Вторая часть санкций, которая может быть введена через три месяца, предполагает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта в США российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов авиакомпаний, контролируемых правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.