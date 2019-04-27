Столкновениями с полицией завершился марш ”желтых жилетов” в Страсбурге, где участники акции пытались прорваться к зданию Европарламента.
© AFP / Scanpix

Всего на акцию протеста в Страсбурге собрались около двух тысяч человек в желтых жилетах, которые стали символом протеста противников президента Франции Эмманюэля Макрона. Они попытались пройти к Европарламенту. Однако там их встретили полицейские, которые перекрыли подходы к зданию.

В результате произошли столкновения, в ходе которых полицейские применили слезоточивый газ, сообщает агентство Reuters. Манифестанты в свою очередь забрасывали стражей правопорядка камнями и различными предметами.

Статьи по теме:
Макрон хочет сократить Шенгенскую зону и идет на уступки "желтым жилетам"  (23)
Во Франции начались новые протесты "желтых жилетов"  (2)

Помимо Страсбурга митинги прошли в Париже, Лионе и Бордо. Там серьезных столкновений зафиксировано не было. По данным полиции, в общей сложности на улицы днем в субботу вышли около 5500 человек. Это почти в два раза меньше, чем неделю назад.

Акции протеста ”желтых жилетов” начались в ноябре прошлого года. Тогда поводом для митингов стало решение правительства Франции повысить налог на автомобильное топливо. Не прекратились митинги и после того, как власти пошли на уступки. Тем не менее, в МВД Франции указывают, что если осенью прошлого года на улицы каждый уик-энд выходили до 300 тыс. человек, то сейчас общее число манифестантов за два дня не превышает 30 тыс.

РБК
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Желтым жилетам" запретили митинговать на Елисейских полях (5)

Накануне очередного марша "желтых жилетов" Эмманюэль...

Макрон пригрозил "желтым жилетам" решительными мерами (8)

Субботние акции "желтых жилетов" в Париже...

В мире

Спустя пять лет: около печально известного Дома профсоюзов в Одессе построили шашлычную (2)

На заднем дворе Дома профсоюзов в Одессе, в котором 2 мая...

Полиция слезоточивым газом встретила "желтые жилеты" возле Европарламента (9)

Столкновениями с полицией завершился марш ”желтых...

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь (6)

Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями...

После аварии на шахте в "ЛНР" на поверхность подняты 17 тел (6)

Из находившихся в забое 20 горняков шахты "Схидкарбон" в...

В Бразилии девушка из ММА избила на пляже оскорбившего ее мужчину (11)

Представительница Смешанных боевых искусств (ММА)...

TOP новостей

Литовские социал-демократы переизбрали руководителя партии (9)

Руководителем самой большой в Литве политической...

В Литве проходит акция "Делаем" жители убирают территорию не только в парках, но и на кладбищах (49)

Побережья рек и озер, парки, территории около домов и в...

Пляжи в Литве получили Голубые флаги (7)

На пляжах парка Бирутес в Паланге и Клайпеде с начала...

Погода: будет жарче, чем в Африке (81)

Утро субботы будет солнечным, облака появятся лишь во...

Окончательно прекращён выпуск банкнот номиналом 500 евро (59)

26 апреля окончательно прекращён выпуск банкноты...