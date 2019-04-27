Всего на акцию протеста в Страсбурге собрались около двух тысяч человек в желтых жилетах, которые стали символом протеста противников президента Франции Эмманюэля Макрона. Они попытались пройти к Европарламенту. Однако там их встретили полицейские, которые перекрыли подходы к зданию.
В результате произошли столкновения, в ходе которых полицейские применили слезоточивый газ, сообщает агентство Reuters. Манифестанты в свою очередь забрасывали стражей правопорядка камнями и различными предметами.
Помимо Страсбурга митинги прошли в Париже, Лионе и Бордо. Там серьезных столкновений зафиксировано не было. По данным полиции, в общей сложности на улицы днем в субботу вышли около 5500 человек. Это почти в два раза меньше, чем неделю назад.
Акции протеста ”желтых жилетов” начались в ноябре прошлого года. Тогда поводом для митингов стало решение правительства Франции повысить налог на автомобильное топливо. Не прекратились митинги и после того, как власти пошли на уступки. Тем не менее, в МВД Франции указывают, что если осенью прошлого года на улицы каждый уик-энд выходили до 300 тыс. человек, то сейчас общее число манифестантов за два дня не превышает 30 тыс.
Спустя пять лет: около печально известного Дома профсоюзов в Одессе построили шашлычную (2)
На заднем дворе Дома профсоюзов в Одессе, в котором 2 мая...
Полиция слезоточивым газом встретила "желтые жилеты" возле Европарламента (9)
Столкновениями с полицией завершился марш ”желтых...
После аварии на шахте в "ЛНР" на поверхность подняты 17 тел (6)
Из находившихся в забое 20 горняков шахты "Схидкарбон" в...
В Бразилии девушка из ММА избила на пляже оскорбившего ее мужчину (11)
Представительница Смешанных боевых искусств (ММА)...
TOP новостей
Литовские социал-демократы переизбрали руководителя партии (9)
Руководителем самой большой в Литве политической...
В Литве проходит акция "Делаем" жители убирают территорию не только в парках, но и на кладбищах (49)
Побережья рек и озер, парки, территории около домов и в...
Окончательно прекращён выпуск банкнот номиналом 500 евро (59)
26 апреля окончательно прекращён выпуск банкноты...