Всего на акцию протеста в Страсбурге собрались около двух тысяч человек в желтых жилетах, которые стали символом протеста противников президента Франции Эмманюэля Макрона. Они попытались пройти к Европарламенту. Однако там их встретили полицейские, которые перекрыли подходы к зданию.

В результате произошли столкновения, в ходе которых полицейские применили слезоточивый газ, сообщает агентство Reuters. Манифестанты в свою очередь забрасывали стражей правопорядка камнями и различными предметами.

Помимо Страсбурга митинги прошли в Париже, Лионе и Бордо. Там серьезных столкновений зафиксировано не было. По данным полиции, в общей сложности на улицы днем в субботу вышли около 5500 человек. Это почти в два раза меньше, чем неделю назад.

Акции протеста ”желтых жилетов” начались в ноябре прошлого года. Тогда поводом для митингов стало решение правительства Франции повысить налог на автомобильное топливо. Не прекратились митинги и после того, как власти пошли на уступки. Тем не менее, в МВД Франции указывают, что если осенью прошлого года на улицы каждый уик-энд выходили до 300 тыс. человек, то сейчас общее число манифестантов за два дня не превышает 30 тыс.