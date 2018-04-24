Ранее заместитель шефа полиции Торонто Питер Юн сообщил, что жертвами инцидента стали девять человек. "Мы можем подтвердить, что девять человек погибли и 16 были ранены", - сказал он (цитата по ТАСС). Позже стало известно, что скончался еще один пострадавший.
Между тем местные СМИ узнали личность водителя, совершившего наезд на пешеходов. По данным телеканала CBS News, речь идет о 25-летнем Алеке Минассяне. Некоторые журналисты, ориентируясь на фамилию подозреваемого, предполагают, что у него могут быть армянские корни. По другим данным, он канадец курдского происхождения.
🇨🇦 CANADA : Le suspect arrêté ayant tué 9 personnes à #Toronto a été identifié comme étant Alek Minassian, 25 ans (police). pic.twitter.com/QJjREMlQQA— Infos Françaises (@InfosFrancaises) 23 April 2018
Отметим, что в социальных сетях появилась видеозапись задержания Минассяна. На ней видно, как предполагаемый террорист изо всех сил пытается спровоцировать полицейского на стрельбу, выдавая мобильный телефон за пистолет. Несмотря на все его усилия, правоохранитель не стал открывать огонь, благодаря чему водителя удалось задержать живым.
Watch the Gunmen in Toronto pretend his cellphone is a gun, trying to bait police Into shooting him. More Religion of Peace... pic.twitter.com/leVQxPt6TD— Matt Couch 🎙 (@RealMattCouch) 23 April 2018
Один из очевидцев в беседе с CTV News выразил уверенность, что произошедшее было терактом. "Если бы это был несчастный случай, он бы попытался остановиться. Но человек за рулем продолжал ехать по тротуару. Он мог остановиться", - подчеркнул он.
Ранее представитель службы скорой помощи Торонто Джон Фленгас описал место происшествия, как "настоящую бойню". В свою очередь, министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл призвал не делать преждевременных выводов и не распространять слухи о том, что это мог быть теракт.
Белый фургон наехал на пешеходов углу улицы Йонге и Финч Авеню около 13:00 по местному времени (20:00 по латвийскому времени). Инцидент произошел в северной части города, примерно в 30 км от центра, где проходит встреча министров иностранных дел стран "большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).
Эксперты неоднократно констатировали, что одна из новых излюбленных тактик террористов последнего времени - врезаться на машине в толпу людей в центре крупного города. Подобные атаки в течение последних полутора лет были совершены в Ницце, Берлине, Лондоне, Стокгольме, Нью-Йорке, Барселоне, Мельбурне и других городах. В прошлом террористы делали ставку на масштабные, демонстративные теракты.
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