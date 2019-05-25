Полиция Франции распространила фотографию мужчины, подозреваемого в причастности ко взрыву в пятницу, 24 мая, в пешеходной зоне в центре Лиона. Как следует из ориентировки, речь идет о "темнокожем мужчине", в шортах-бермудах светлого цвета и темной рубашке с длинными рукавами. По версии полиции, передвигаться подозреваемый может на велосипеде.

По сведениям телеканала BFM TV, мужчине — от 30 до 35 лет. В момент нападения на нем были солнцезащитные очки, нижнюю часть лица прикрывал платок. Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной неподалеку от места происшествия.



Как уточняет агентство AFP, по предварительной версии, взрывное устройство находилось в сумке либо пакете, злоумышленник оставил его возле булочной на улице Виктора Гюго в самом центре города. Предположительно, устройство было начинено саморезами и болтами.

Улицы Лиона патрулируют военнослужащие



По уточненной информации властей, пострадали 13 человек, включая восьмилетнюю девочку, 11 из них госпитализированы.

Взрыв прогремел около 17.30 по местному времени (18.30 мск). Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся нападением. Место происшествия посетили министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и прокурор Парижа Реми Хейц. Ни один из них пока не сделал заявления для прессы.

Район ЧП был оцеплен, местных жителей эвакуировали. На дежурство заступили французские военнослужащие, патрулирующие улицы в рамках антитеррористической операции "Вижипират". Расследованием инцидента занялись специалисты по борьбе с террором из парижской прокуратуры.