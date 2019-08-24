Тысячи человек в субботу, 24 августа, вновь вышли на антиправительственные протесты на улицах Гонконга. Марш начался мирно, однако позднее обстановка накалилась. Полиция воздвигла баррикады на улицах округа Куньтхон, где проходило шествие. Кроме того, стражи порядка распылили слезоточивый газ.

Протестующие выбрали местом проведения марша именно этот округ, поскольку он стал первым, где установили так называемые умные камеры видеонаблюдения. Демонстранты опасаются, что власти будут использовать эту технологию для преследования активистов, призывающих к демократии. Кроме того, участники акции раскритиковали действия оператора метрополитена, поскольку перед началом марша поезда перестали останавливаться на станциях в этом районе.

Массовые протесты из-за планов властей разрешить экстрадицию в Китай

С июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста, их участники первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее они стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений. Несмотря на усилия китайских властей по сдерживанию акций, самые массовые протесты со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю продолжают нарастать.