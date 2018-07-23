Издание отмечает, что информация о фотоснимке появилась после того, как стало известно, что для идентификации личностей предполагаемых убийц полиция использовала данные с видеокамер наружного наблюдения и технологию распознавания лиц. Очевидно, снимок предполагаемого отравителя был получен с помощью этих данных.

Информацию о снимке передал СМИ сосед Дон Стерджес — жертвы второго случая отравления, произошедшего в Эймсбери позднее, чем случай со Скрипалями в Солсбери.

"Они показали мне фотографию человека и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и если да, то где. Я его не узнал. Они также упомянули женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии", — рассказал 28-летний Джош Харрис, который проживал со Стерджес в одном общежитии в Солсбери. Полиция эту информацию пока не комментирует. Ранее в МВД Великобритании опровергли информацию СМИ о том, что личности причастных к отравлению Скрипалей удалось установить.

Стерджес, которая была отравлена в Эймсбери вместе со своим другом 45-летним Чарльзом Роули 30 июня, умерла 8 июля. Роули на днях был выписан из больницы. Считается, что он перенес гораздо меньшее воздействие яда.

Роули ранее рассказал полиции, что он и его подруга где-то на улице нашли парфюмерный флакон, содержимое которого Стерджес побрызгала себе на запястья. Полиция считает, что этот флакон был выброшен группой людей, осуществившей нападение на Скрипалей.

Результаты вскрытия тела Стерджес должны помочь установить, был ли отравивший женщину и ее друга химикат из той же партии, которая использовалась для атаки Скрипалей в марте этого года.