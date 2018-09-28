В Нидерландах правоохранительные органы арестовали семь человек, которых подозревают в заговоре с целью организации масштабных терактов на территории страны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на AP.
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Операция по задержанию подозреваемых проходила с привлечением спецназа в городах Арнем и Верт. Аресты стали итогом расследования, которое длилось с апреля, передает BBC.

Лидер группировки и самый старший из задержанных — 34-летний выходец из Ирака — планировал организовать крупный теракт с помощью террористов-смертников, вооруженных штурмовыми винтовками, на одном из многолюдных мероприятий. Это могло привести к большому количеству жертв. В другом месте террористы планировали подорвать начиненный взрывчаткой автомобиль.

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При обыске подозреваемых, младшему из которых исполнился 21 год, были обнаружены пояса со взрывчаткой и автоматы АК-47. Подготовка терактов была на завершающей стадии, передает ТАСС.

Трех фигурантов ранее уже задерживали при попытке выехать за границу, чтобы присоединиться к боевикам. Среди этих трех задержанных был и 34-летний гражданин Ирака, намеревавшийся в 2017 году присоединиться к террористам "Исламского государства"*.

По данным прокуратуры, подозреваемые занимались поиском автоматов Калашникова, пистолетов, ручных гранат, поясов смертника и автомобилей, которые можно было бы начинить взрывчаткой. Кроме того, с целью обучения стрельбе злоумышленники приобрели пять пистолетов небольшого размера.

Правоохранительные органы не раскрыли информацию, когда и где должны были нанести удар террористы. В настоящий момент в стране объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти.

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