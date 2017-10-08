Полиция не нашла связи инцидента в центре Лондона с терроризмом

Изначально полиция не исключала версию теракта, однако в обнародованном вечером заявлении лондонской полиции говорится, что данных о связи этого инцидента с терроризмом не обнаружено. Полиция считает его дорожным происшествием.
По данным столичной "скорой помощи", в общей сложности в результате инцидента пострадали 11 человек, в основном у них травмы ног и головы. Девять пострадавших доставлены в больницу.
Инцидент произошел на улице Экзибишн-роуд в районе Южный Кенсингтон. На месте инцидента был задержан мужчина, однако полиция подчеркивала, что он не был арестован. В "Твиттере" появилось видео задержания.
Музей естественной истории был эвакуирован. Находящиеся по соседству Музей науки и Музей Виктории и Альберта продолжили работу.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила в "Твиттере" тех, кто первым прибыл на место инцидента, и выразила сочувствие пострадавшим.
В настоящий момент уровень террористической угрозы в Британии оценивается как серьезный, что значит, что вероятность нападений очень велика.
Корреспондент Би-би-си Хлои Хэйуорд вышла из Музея естественной истории сразу после инцидента.
"Я заметила, что напротив на улице наискосок стояла машина - похоже, она выскочила на тротуар. Вокруг собралась толпа, и один или два человека лежали на земле", - рассказала она.
По ее словам, к месту происшествия немедленно прибыла вооруженная полиция, в небе кружили полицейские вертолеты, пострадавших забрала машина скорой помощи.
Очевидец, который шел к музею по той же улице, рассказывает: "Мы ждали у светофора, и в этот момент я услышал резкие хлопки, похожие на выстрелы, и мы увидели, как на тротуар выскочила машина. Мы бросились бежать, моя подруга упала на землю и порезала себе руки".
Женщина, не пожелавшая назвать свое имя, заявила: "Когда всё немного утихло, мы вернулись на то место, где были, и увидели, что на земле лежит мужчина, которого удерживали полицейские".
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