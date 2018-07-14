Небольшая бутылка, в которой находился "Новичок", найдена 11 июля. Анализ в лаборатории Портон-даун подтвердил, что в ней находилось нервно-паралитическое вещество. Как банка попала к Роули, по-прежнему неизвестно.
Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу прокоментировал находку: "Это, безусловно, важный и позитивный сдвиг. Но мы не можем гарантировать, что вещества больше нигде не осталось, поэтому будем держать оцепление в течение некоторого времени".
Ранее главный врач Англии Салли Дэвис порекомендовала жителям Эймсбери и Солсбери не трогать незнакомые предметы.
Роули уже общался с полицейскими. "Любой контакт полиции с Чарли будет проводиться при тесном сотрудничестве с персоналом больницы и его врачами", — сообщила 11 июля полиция.
45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали 30 июня из их дома в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери. Как рассказал их знакомый, у пострадавших шла пена изо рта.
Изначально врачи предполагали, что Роули и Стерджесс отравились некачественным героином или кокаином.
Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в государственной химической лаборатории в Портон-Даун и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества той же группы, что и то, которым отравили Скрипалей. До сих пор неизвестно, один ли и тот же яд был применен в случае отравления британцев и Скрипалей.
Стерджесс, которая попала с тем же диагнозом в больницу несколькими часами ранее Роули, скончалась 8 июля. 10 июля стало известно, что Роули пришел в сознание, на следующий день врачи объявили, что он более не находится в критическом состоянии.
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