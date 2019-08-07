Полиция Мюнхена расследует две антисемитских выходки

Немецкая полиция сообщила во вторник, 6 августа, о двух антисемитских выходках, произошедших в Мюнхене в течение нескольких дней. Жертвами одной из них тремя днями ранее стали раввин и его два сына, возвращающиеся из синагоги. Сначала мужчина в возрасте около 45 лет с другой стороны улицы прокричал раввину и его сыновьям ругательства, в том числе выражение "дерьмовые евреи". Слышавшая эта примерно 35-летняя женщина в автомобиле присоединилась к ругательствам, повторила выражения мужчины и плюнула в лицо подошедшему сыну раввина. И женщина, и мужчины скрылись, идентифицировать их не удалось.
Кроме того, вечером 5 августа один из членов еврейской общины обнаружил на лестнице своего дома нарисованную звезду Давида. По поводу обоих происшествий ведется следствие.
По данным баварского отделения Центра изучения и сбора информации об антисемитизме (RIAS), с апреля в Баварии зафиксированы 72 антисемитские выходки, из них 32 произошли в Мюнхене. При этом, отмечают эксперты, далеко не все инциденты становятся известны и учитываются статистикой.
Комиссия по борьбе с антисемитизмом
В Германии в целях борьбы с антисемитизмом и защиты еврейской жизни будет создана постоянная комиссия, работающая и на федеральном, и на земельном уровне. Об этом, как сообщил уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein), в июне договорились канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель.
Кляйн назвал достигнутую договоренность "крупной вехой в борьбе с антисемитизмом, имеющей гигантское значение". Он отметил, что большинство мер, которые планируется осуществить в сфере борьбы с антисемитизмом, находятся в компетенции земель.
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии запустил план свержения Эрдогана
Саудовская Аравия начала реализацию "стратегического...
Зеленский позвонил Путину после гибели украинских военных на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что...
Полиция Мюнхена расследует две антисемитских выходки
В течение несколько минут раввин и его сыновья...
Великобритания призвала пересмотреть возвращение России в ПАСЕ (12)
Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета...
TOP новостей
Ответ Ландсбергиса: председатель еврейской общины Куклянски не ведает, что творит (44)
После того как председатель Еврейской общины Литвы...
Тысячи жителей еще не отказались от уличных туалетов: Литве грозят огромные штрафы (2)
Ассоциация самоуправлений обратила внимание на...
Куклянски отреагировала на стихотворение Ландсбергиса: слово "жидовка" оскорбительно для меня (34)
Еврейская община Литвы закрыла синагогу в Вильнюсе ,...
В Ужуписе появятся мастерские, мифологизирующие Мекаса (1)
На улочке в Ужуписе , которая получила название...
Президент Литвы определился с кандидатурой Синкявичюса на пост еврокомиссара (7)
Президент Литвы Гитанас Науседа , лидер Литовского...