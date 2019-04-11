Как сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда, Ассанж находится под стражей в полицейском участке в центре Лондона, где останется до появления в Вестминстерском магистратском суде.
В СМИ и соцсетях появились визеозаписи, на которых видно, как Ассанжа выводят из посольства.
BREAKING: #Assange removed from embassy - video pic.twitter.com/qsHy7ZVPg5— Ruptly (@Ruptly) 11 квітня 2019 р.
Президент Эквадора Ленин Морено опубликовал видеообращение в своем "Твиттере", в котором объяснил причины, по которым страна отказала Ассанжу в убежище.
По словам Морено, он отозвал убежище у Ассанжа из-за неоднократных нарушений основателем WikiLeaks международных конвенций.
Но WikiLeaks написала в своем "Твиттере", что Эквадор действовал незаконно, "в нарушение международного права".
Британский министр внутренних дел Саджид Джавид написал в "Твиттере": "Я могу подтвердить, что Джулиан Ассанж сейчас находится под стражей в полиции и справедливо предстанет перед судом в Великобритании".
"Я хотел бы поблагодарить Эквадор за сотрудничество и профессионализм. Никто не может быть выше закона".
7 декабря 2010 года Ассанж был задержан лондонской полицией после того, как добровольно явился в полицейский участок, а через девять дней Высокий суд в Лондоне выпустил основателя WikiLeaks из тюрьмы под залог.
В 2012 году, после того как британский суд распорядился о его аресте по делу о выдаче его шведским властям, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.
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