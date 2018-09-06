Лондонская полиция в среду, 5 сентября, опубликовала подробные сведения о пребывании в Великобритании двух граждан РФ, которых британские власти обвинили в отравлении российского экс-агентаСергея Скрипаля и его дочери Юлии. По их данным, россияне Александр Петров и Руслан Боширов прибыли в Британию 2 марта и покинули страну 4 марта через несколько часов после проведения операции по отравлению Скрипалей. Власти не исключают, что эти имена - вымышленные.

Что делали обвиняемые в Британии в период 2 - 4 марта

2 марта 2018 года двое мужчин с документами на имя Петров и Боширов в 15 часов прибыли в лондонский аэропорт Гатвик рейсом "Аэрофлота" из Москвы. В 17.40 они приехали на поезде из аэропорта на столичный вокзал "Виктория" и на общественном транспорте отправились в восточную часть Лондона, где на две ночи остановились в гостинице City Stay Hotel.

3 марта Петров и Боширов в 11.45 прибыли на вокзал "Ватерлоо", откуда на поезде поехали в Солсбери, расположенный примерно в 145 километрах на юго-запад от Лондона. В 14.25 они прибыли в Солсбери и примерно через полтора часа уехали обратно в столицу Великобритании. По мнению полиции, обвиняемые провели разведку на местности. В 20.05 они вернулись в лондонскую гостиницу.

4 марта в 8.05 утра мужчины на метро отправились снова на вокзал "Ватерлоо" и сели на поезд, следовавший в Солсбери. В 11.48 камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они покинули железнодорожную станцию в Солсбери. В 11.58 Петрова и Боширова сняли камеры, установленные неподалеку от дома, в котором жил Скрипаль - по мнению полиции, за несколько минут до спецоперации. Ранее полиция пришла к выводу, что отравляющее вещество "Новичок" было нанесено на дверную ручку дома Сергея Скрипаля. В 13.50 мужчины оказались на железнодорожной станции и в 16.45 поездом вернулись в Лондон. В 19.28 камеры безопасности сняли, как они проходили паспортный контроль в аэропорту Хитроу. В 22.30 мужчины вылетели в Москву рейсом "Аэрофлота".

Европейский ордер на арест

Как заявила в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, правительство страны пришло к выводу, что атаку на Скрипалей с использованием боевого нервнопаралитического вещества совершили сотрудники Главного разведывательного управления РФ. По ее словам, эта операция была проведена спецслужбой не по собственной инициативе, "почти наверняка ее одобрили на высшем уровне российского руководства". Британские власти выпустили европейский ордер на арест обвиняемых.