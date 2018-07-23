Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что расследование велось центральным подразделением полиции округа Негев при поддержке других подразделений, оно привело к задержанию пяти граждан Израиля: 30-летнего жителя Бат-Яма, 27-летнего жителя Беэр-Шевы, 35-летнего жителя Холона, и 31-летнего жителя Петах-Тиквы. Однако главный подозреваемый был задержан в конце прошлой недели сотрудниками полиции Беларуси. Это – 57-летний гражданин Израиля, проживающий в течение последних нескольких месяцев за границей.
По данным следствия, группировка имела строгую иерархию, а у каждого из членов были свои функции. Одни члены занимались поиском девушек в Беларуси, другие – их переправкой в Израиль, третьи – "трудоустройством".
Следствию известно, что сутенеры "экзаменовали" девушек в Беларуси, и, сочтя их профпригодными, они готовили их к собеседованию на погранконтроле в аэропорту Израиля, где их встречал другой член группировки.
В пресс-полиции отмечают, что расследование этого дела продолжается и ожидаются новые аресты как в Израиле, так и за его пределами.
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