Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что расследование велось центральным подразделением полиции округа Негев при поддержке других подразделений, оно привело к задержанию пяти граждан Израиля: 30-летнего жителя Бат-Яма, 27-летнего жителя Беэр-Шевы, 35-летнего жителя Холона, и 31-летнего жителя Петах-Тиквы. Однако главный подозреваемый был задержан в конце прошлой недели сотрудниками полиции Беларуси. Это – 57-летний гражданин Израиля, проживающий в течение последних нескольких месяцев за границей.

По данным следствия, группировка имела строгую иерархию, а у каждого из членов были свои функции. Одни члены занимались поиском девушек в Беларуси, другие – их переправкой в Израиль, третьи – "трудоустройством".

Следствию известно, что сутенеры "экзаменовали" девушек в Беларуси, и, сочтя их профпригодными, они готовили их к собеседованию на погранконтроле в аэропорту Израиля, где их встречал другой член группировки.

В пресс-полиции отмечают, что расследование этого дела продолжается и ожидаются новые аресты как в Израиле, так и за его пределами.