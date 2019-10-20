Полиция Гонконга разгоняет массовый несанкционированный марш

Десятки тысяч гонконгцев вышли на антиправительственный марш. Протестующие устроили погромы на нескольких станциях метро. Полиция применила слезоточивый газ и водометы с краской против демонстрантов.
Honkongo policija vaiko protestuotojus
© AFP / Scanpix

Новая волна антиправительственных протестов в Гонконге привела к столкновениям с полицией. Десятки тысяч демонстрантов в воскресенье, 20 октября, попытались провести несанкционированный марш на улицах специального административного района Китая. Стражи порядка применяют для их разгона слезоточивый газ и водометы с голубой краской.

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В ходе акции протестующие воздвигли на улицах баррикады и учинили погромы на нескольких станциях метрополитена. От действий вандалов пострадали также филиалы китайских банков и магазины. Ранее демонстранты забросали свертками с зажигательной смесью полицейский участок. Многие магазины в районе акции закрыты из-за опасений беспорядков.

Массовые протесты из-за планов властей разрешить экстрадицию в Китай

С июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста. Их участники первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

В начале сентября Кэрри Лам пообещала официально снять с рассмотрения законопроект о выдаче предполагаемых преступников властям КНР. Однако самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю не утихают и после обращения главы администрации. Запрет демонстрантам скрывать лицо, введенный в начале октября в рамках законодательства о чрезвычайных ситуациях, вызвал новую волну стихийных беспорядков.

Deutsche Welle
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