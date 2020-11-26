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В 2020 году в Германию нелегально приехали более 1500 мигрантов, подавшие прошение об убежище в Скандинавии. Всего в Германии находятся десятки тысяч беженцев, за которых несут ответственность другие страны ЕС.
Pabėgėliai
Pabėgėliai
© Reuters / Scanpix

Немецкая полиция зафиксировала с начала 2020 года более 1500 нелегальных перемещений беженцев из скандинавских стран. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщают издания немецкой медиагруппы Funke. Большую часть беженцев составляют выходцы из Ирака и Афганистана, они проникают в Германию через сухопутную границу с Данией или через морскую с Швецией.

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Эксперт по внутренней политике одной из правящих в Германии партий, Христианско-демократического союза, Матиас Миддлберг назвал внутреннюю миграцию беженцев внутри Европейского Союза важной проблемой и потребовал принятия мер против их незаконных перемещений.

"Страны ЕС, которые взяли на себя ответственность за беженцев, должны нести ее долгосрочно. Только в этих странах беженцы имеют право на получение социальных выплат", — заявил он.

По данным министерства внутренних дел Германии, к 30 июня 2020 года на территории Федеративной Республики находилось почти 30 000 беженцев, про которых было доподлинно известно, что они подавали заявление на получения статуса беженцев в другой стране. Согласно Дублинским соглашениям, беженец, пересекая границу Евросоюза, должен подавать прошение об убежище в первой стране ЕС, в которой он оказался.

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Deutsche Welle
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