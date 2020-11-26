Немецкая полиция зафиксировала с начала 2020 года более 1500 нелегальных перемещений беженцев из скандинавских стран. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщают издания немецкой медиагруппы Funke. Большую часть беженцев составляют выходцы из Ирака и Афганистана, они проникают в Германию через сухопутную границу с Данией или через морскую с Швецией.

Эксперт по внутренней политике одной из правящих в Германии партий, Христианско-демократического союза, Матиас Миддлберг назвал внутреннюю миграцию беженцев внутри Европейского Союза важной проблемой и потребовал принятия мер против их незаконных перемещений.

"Страны ЕС, которые взяли на себя ответственность за беженцев, должны нести ее долгосрочно. Только в этих странах беженцы имеют право на получение социальных выплат", — заявил он.

По данным министерства внутренних дел Германии, к 30 июня 2020 года на территории Федеративной Республики находилось почти 30 000 беженцев, про которых было доподлинно известно, что они подавали заявление на получения статуса беженцев в другой стране. Согласно Дублинским соглашениям, беженец, пересекая границу Евросоюза, должен подавать прошение об убежище в первой стране ЕС, в которой он оказался.