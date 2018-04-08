В результате нападения погибли два человека, еще около 20 человек получили ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии.
Полиция рассматривает все возможные версии преступления, заявил прокурор Мюнстера Мартин Ботценхардт.
В субботу полиция фактически исключила версию, что инцидент в Мюнстере как-либо связан с радикальным исламизмом. Подозреваемый был гражданином Германии. Он застрелился на месте происшествия.
Как это произошло?
По данным полиции, в 15:27 по местному времени (16:27 по Москве) мужчина на микроавтобусе марки Volkswagen на большой скорости въехал на площадь у памятника бродячему торговцу, куда въезд автомобилей запрещен.
На этой площади множество кафе и ресторанов с открытыми террасами и столиками под открытым небом. Именно в людей, сидящих за столиками у популярного ресторана Grosser Kiepenkerl, и врезался автомобиль. На фотографиях и видеокадрах с места события видны опрокинутые столики и стулья.
В результате погибли два посетителя ресторана: 51-летняя женщина и 65-летний мужчина. Еще около 20 человек пострадали, состояние шести из них оценивается как критическое. Третьим погибшим стал водитель фургона - по данным полиции, он покончил с собой, не выходя из машины.
Что известно о подозреваемом?
Мартин Ботценхардт сказал, что результаты расследования указывают на то, что подозреваемый, скорее всего, 48-летний мужчина родом из Мюнхена.
"Нет никаких признаков того, что он был как-либо связан с преступной деятельностью", - добавил он.
В связях с террористическими организациями он замечен не был, но страдал расстройством психики. Целый ряд влиятельных немецких СМИ сообщил, что за последние годы он привлекал внимание врачей дважды - в 2014 и в 2016 году.
Немецкий общественный телеканал ZDF сообщил, что недавно мужчина уже пытался совершить самоубийство. Местная пресса также сообщает о прощальном письме, которое подозреваемый еще в конце марта отправил знакомым, намекнув на намерение покончить с собой.
Немецкие СМИ называют случившееся нападением на фоне нервного расстройства и сравнивают инцидент с авиакатастрофой, произошедшей в 2015 году.
Тогда второй пилот немецкой авиакомпании Germanwings Андреас Лубиц, также страдавший психическим расстройством и думавший покончить с собой, забаррикадировался в кабине самолета и намеренно направил его в землю. В авиакатастрофе погибли 150 человек, включая самого Лубица.
Что происходило дальше?
Несмотря на обнадеживающее заявление полиции, место происшествия все еще оцеплено и полицейская операция там продолжается. Жителей Мюнстера просят по возможности покинуть центр города, а также воздержаться от распространения слухов и публикации фотографий в соцсетях.
В центре Мюнстера собралось множество вооруженных полицейских и бойцов спецподразделений. В городе еще до инцидента было усилено полицейское присутствие из-за планировавшихся в нем курдами демонстраций, поэтому сотрудники полиции сумели прибыть на место происшествия быстро и в большом количестве.
Полиция официально заявила, что горожанам нечего опасаться и что к месту происшествия стянуты достаточные силы. Местные врачи отмечают, что к ним после инцидента потянулись желающие сдать кровь для пострадавших.
Полиция также призывает жителей не гадать в соцсетях о причинах происшествия, а дожидаться официальных заявлений.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глубоко потрясена событиями в Мюнстере и поблагодарила всех, кто принимал участие в ликвидации последствий случившегося. Представительница федеральных властей Ульрика Деммер выразила соболезнования семьям погибших.
Соболезнования властям Германии передали и главы многих государств, в том числе Франции, США и России.
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