Правоохранительные органы Германии разыскивают тысячи поддельных сирийских паспортов. "По данным Федерального ведомства по уголовным делам, в руках боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ) находятся 11 тысяч бланков сирийских паспортов", - сообщает в воскресенье, 10 сентября, немецкая газета Bild am Sonntag, ссылаясь на заслуживающие доверия документы ведомства по охране конституции, МВД и управления федеральной полиции.
Как полагают в правоохранительных органах, бланки паспортов, попавшие в руки ИГ в ходе войны в Сирии, могут быть использованы экстремистами для отправки в Германию боевиков под видом беженцев. По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, в 2015 году задним числом дополнительной проверке были подвергнуты 18722 паспорта. К концу октября 2016 года - в общей сложности 81301. При этом в 2015 году было выявлено 800 поддельных документов, а годом позже - фактически на порядок больше (8625).
Как отмечается в документах BAMF, число людей, ищущих убежище в ФРГ, постепенно сокращается. Так в 2016 году оно составило 280 тысяч человек, что почти на 70 процентов меньше, чем годом ранее. При этом возросло число людей, впервые подавших прошение о получении убежища. Таковых в 2016 году оказалось 720370, что на 63 процента больше, чем годом ранее. Среди этих 720 тысяч человек оказалось почти 269 тысяч сирийцев, указывает МВД Германии.
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