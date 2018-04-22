Полиция в воскресенье, 22 апреля, эвакуировала туристов с острова Мон-Сен-Мишель на северо-западном побережье Франции, гда расположено включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО аббатство. Остров был оцеплен после того, как стражи порядка получили информацию о неизвестном мужчине, который вел себя подозрительно и якобы угрожал полицейским.
Представитель местных властей сообщил французскому телеканалу FranceInfo, что неизвестный в разговоре с владельцем одного из кафе высказал "достаточно детальные" угрозы в адрес полицейских.
Полиция ищет на острове угрожавшего мужчину, при этом не исключается, что он уже покинул его территорию вместе с эвакуированными туристами и местными жителями. Имеет ли он при себе оружие, неизвестно.
Французские силы находятся в состоянии повышенной готовности после того, как в 2015-206 годах в стране была совершена серия терактов, в ходе которых погибли в общей сложности более 230 человек. Среди последних событий - захват заложников в супермаркете в городе Треб в конце марта. Тогда были убиты трое человек, еще 16 человек пострадали.
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