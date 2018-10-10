Как ранее сообщил директор полиции Русе Теодор Атанасов, "мужчина был задержан на срок до 24 часов для проверки алиби и официально не подозревается ни в каком преступлении", сообщило агентство ТАСС.

По его словам, работой оперативного штаба, ведущего расследование, руководит глава МВД, директор Управления по борьбе с организованной преступностью и три прокурора Высшей кассационной прокуратуры. Статус подозреваемого задержанному не был присвоен.

Болгарские журналисты, в том числе представители ведущих телекомпаний страны уже несколько часов дежурят в ожидании официальной информации от прокуратуры у здания полиции Русе, однако на данный момент заявлений так и не последовало.

Полицейские задержали мужчину в рамках расследования уголовного дела об убийстве административного директора телекомпании TVN Виктории Мариновой, тело которой было найдено 6 октября в города Руса на севере страны. 30-летнюю женщину изнасиловали и убили после того, как она рассказала о коррупционных схемах, упомянув российских олигархов.

В настоящий момент в Русе находится глава МВД Младен Маринов (однофамилец погибшей), сообщает Болгарское национальное радио. Предполагается, что он вскоре прокомментирует ход следствия и сообщит информацию о задержанном.

Ранее Младен Маринов рассказал, что специалисты занялись составлением психологического портрета убийцы. Не исключается версия о том, что Виктория Маринова была убита по личным мотивам, а преступник является психически больным человеком. Однако и версия о расправе над журналисткой в связи с ее профессиональной деятельностью также не исключается.

МИД Румынии заявил во вторник, что болгарские власти до настоящего времени не информировали Бухарест о задержании или аресте румынского гражданина по делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. "Посольство Румынии в Болгарии следит за этим делом и обратилось к местным властям, чтобы получить информацию о личности и гражданстве указанного лица, - цитирует заявление румынского внешнеполитического ведомства агентство Mediafax. - До настоящего момента дипломатическая миссия не была информирована местными властями о задержании/аресте румынского гражданина по таким обвинениям и не получило запросов о консульской поддержке в связи с этим делом".

Напомним, полуобнаженное тело Виктории Мариновой со следами удушения и ударов на голове обнаружили днем 6 октября в парке города Руса. Труп лежал в кустах на набережной, возле теннисных кортов. Обнаруживший убитую женщину прохожий позвонил в службу спасения в 14:18.

Эксперты установили, что Маринова была изнасилована нападавшим. Это произошло через несколько дней после выхода в эфир ее телепрограммы, в которой женщина рассказала о коррупционных схемах, раскрытых ее коллегами. Виктория работала над темой о махинациях со средствами Евросоюза. Скандал вокруг хищения денег из фондов ЕС в Болгарии получил название GPGate.

Маринова была ведущей программы "Детектор" на болгарском телеканале TVN. Гостями ее последнего выпуска, состоявшегося 30 сентября, были журналисты болгарского издания "Биволъ" ("Буйвол") Димитар Стоянов и Аттила Биро, которые, по их словам, стали свидетелями массового вывоза и уничтожения документов из офисов компании-консультанта, специализирующейся на выборе подрядчиков для реализации европейских проектов.

10 сентября "Биволъ" в рамках финансируемой ЕС серии журналистских расследований опубликовал материал о масштабной и повсеместной коррупции при распределении средств по проектам ЕС, вызванной наличием черной бухгалтерии в сети консалтинговых фирм, аффилированных с рядом крупных строительных компаний. По данным издания, в коррупционных схемах участвовали местные бизнесмены, политики и даже российские олигархи. В частности, в расследовании было упомянуто имя бывшего первого вице-президента нефтяной компании "Лукойл" и экс-члена Совета Федерации Ралифа Сафина.

Стоянов и Биро утверждают, что в центре этой схемы - консультационная компания, которая находит подрядчиков для инвестиционных проектов ЕС в Болгарии. Журналисты считают, что эта фирма экономит на материалах и работах, составляет подложные сметы для инвесторов, выплачивает взятки чиновникам местных администраций, а неизрасходованные деньги выводит в офшоры.

14 сентября "Биволъ" написал, что накануне Стоянову и Биро позвонил информатор и рассказал, что из штаб-квартиры болгарской строительной компании G.P.Group JSC в Софии массово выносится документация и техника. Журналисты приехали на место и увидели, как из ворот здания выезжают закрытые белые грузовики. Проследовав за одним из них, Стоянов и Биро попали на пустырь, где, как они утверждают, наткнулись на множество мешков с нарезанными шредером бумагами, а также на горящие папки по проектам ЕС, в том числе с еще свежими подписями и печатями.

В итоге журналистов задержали и отвезли в полицейский участок города Перник. По словам журналистов, полицейские сняли с них наручники только через час, после чего еще долго не давали никому позвонить. Всего Стоянов и Биро провели в участке около семи часов.

Собственник портала "Буйвол" Асен Йорданов заявил, что считает убийство Мариновой предупреждением другим журналистам: "Смерть Виктории - это жестокое убийство, это казнь. Это было что-то вроде предупреждения".

Убийство Виктории Мариновой стало уже третьим резонансным убийством журналиста-расследователя в Евросоюзе за последние время, отмечает zn.ua. В октябре прошлого года на Мальте была взорвана в машине журналистка Дафна Каруана Галисия, которая публиковала материалы о причастности премьер-министра страны Джозефа Муската к коррупции, в том числе, по материалам "Панамского досье". Информатором Галисии была россиянка Мария Ефимова, работавшая в частном банке Pilatus, замешанном в махинациях. Причем в преступной схеме участвовала и дочь азербайджанского президента Лейла Алиева.

После начала журналистского расследования Ефимова была вынуждена покинуть страну, так как ее саму обвинили в мошенничестве. Позднее она утверждала, что российские частные детективы, нанятые "людьми с Мальты" для ее поиска, запугивают ее пожилого отца, проживающего в РФ.

В феврале 2018 года в Словакии были убиты журналист-расследователь Ян Куцак и его невеста. Куцак изучал коррупционные связи словацких политиков с итальянской мафией. Убийство журналиста привело к массовым акциям протеста. Две недели назад сообщалось о задержании восьми подозреваемых в убийстве, включая организаторов. Один из фигурантов - бывший следователь полиции.