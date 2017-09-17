ПБ рекомендует обращать особое внимание на иностранцев, которые ведут себя явно фамильярно и приветливо, стараются быстро перейти на неформальный стиль разговора, устанавливают контакты в социальных сетях, пытаются вызвать реакцию, апеллируя к идеологическим убеждениям. Также следует настороженно относиться к иностранцам, которые задают наводящие вопросы о ситуации в стране, на работе, личной финансовой ситуации.
Согласно документу, сотрудники иностранных спецслужб могут пытаться направить разговор на темы вне работы, пытаться продолжить контакт в неформальной обстановке и в нерабочее время, просить предоставить информацию для личных нужд, предлагать информацию или помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги.
В рекомендациях ПБ отмечается, что усилия сотрудников иностранных спецслужб направлены на то, чтобы получить информацию, которая не является общедоступной, и касается национальных интересов и безопасности Латвии. Должностные лица государственных и муниципальных органов являются одним из самых ценных источников такой информации. Шпионов интересует не только секретная информация, но и сведения о повседневной деятельности и должностных лицах учреждений, информация о деловых партнерах в негосударственном секторе, законопроектах, программах развития и реформ, планах закупок, внутренних процедурах, кадровом составе учреждений, уровне профессиональной подготовки сотрудников, техническом оснащении и др.
Иностранные шпионы могут выдавать себя за дипломатов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, предпринимателей и журналистов.
ПБ также подготовила рекомендации, как действовать, если к жителям Латвии обращается шпион. Если кажется, что произошел контакт со шпионом, ПБ советует избегать немедленного ответа, не давать обещаний и не брать на себя обязательств, обратить особое внимание на то, какую информацию хочет получить иностранный гражданин. "В крайних случаях - под угрозой ареста, давления на членов семьи - можно якобы согласиться на сотрудничество, но об этом следует немедленно сообщить ПБ", - подчеркивается в материале.
О любых подозрительных контактах с зарубежными гражданами следует немедленно сообщать ответственному за безопасность учреждения лицу или ПБ. ПБ гарантирует конфиденциальность предоставленной информации и ее источника, а также напоминает, что за сбор и передачу информации работникам иностранных спецслужб в Латвии предусмотрено лишение свободы.
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