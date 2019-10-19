Беспорядки в Барселоне продолжаются пятую ночь подряд, протестующие возводят баррикады и кидают камни в полицейских. Ранены не менее 40 человек.
Katalonijoje susitikus Madrido vyriausybei protestuotojai susirėmė su policija
© AP / Scanpix

Полиция Барселоны в ночь на субботу, 19 октября, применила резиновые пули против участников протестов, сообщает агентство AFP. Кроме того сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ и водометы.

Эти действия стражей порядка стали ответом на акции радикальных сепаратистов, которые кидают в полицейских камни и петарды, возводят баррикады и поджигают костры. В митингах в ночь на 19 октября участвовали несколько тысяч человек. Задержаны 14 демонстрантов, пострадал как минимум 41 человек. Густой черный дым от пожаров накрыл некоторые районы города, передают очевидцы.

Всеобщая забастовка и митинг в 500 тысяч человек

Днем ранее в Барселоне началась всеобщая забастовка. В городском аэропорту отменены десятки рейсов компаний Iberia и Vueling, прекратили работу сотрудники городского порта и "дочки" немецкого концерна Volkswagen - компании Seat, филиалы крупной цепи супермаркетов Bonpreu закрыты. На мирный марш протеста вышли до 500 тысяч человек.

Акции протеста проходят в Каталонии с 14 октября, тогда Верховный суд Испании приговорил к лишению свободы десятерых сторонников независимости Каталонии из-за проведенного в 2017 году референдума, они получили от 9 до 13 лет тюрьмы.

Deutsche Welle

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