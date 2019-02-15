Полиция Москвы будет использовать очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц, позволяющей передавать на линзы информацию о разыскиваемых. Департамент информационных технологий мэрии Москвы уже заказал их разработку, передало в пятницу, 15 февраля, агентство РБК.
Созданием занимается компания NtechLab, которая использует механизмы идентификации лиц как на фото, так и в видеопотоке, а также для анализа передвижения и поведение людей. Как ожидается, представлен продукт будет в октябре 2019 года.
Пока алгоритмы распознавания лиц применяются в России на 1,5 тыс. камер. Они подключены к базам данных с именами лиц, находящихся в розыске.
В ноябре 2018 года стало известно, что Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) закупила два автомобиля на сумму 65,2 млн рублей (свыше 867 тыс. евро), оснащенных лазерными излучателями для разгона протестов.
Против России и беженцев: крайне правые выбиваются в лидеры в Эстонии (12)
Россия — заклятый враг, Эстония должна быть эстонской,...
Полицейским в Москве обещают выдать очки, распознающие лица (1)
Полиция Москвы получит очки дополненной реальности....
США инициируют собственное расследование убийства Немцова (5)
Сенат США намерен выяснить правду о гибели...
Правительство Великобритании готово к нерегулируемому Brexit
Правительство Великобритании готово выйти из...
Трамп решил объявить чрезвычайное положение, чтобы построить стену на границе с Мексикой. Как это работает?
Трамп решил во что бы то ни стало построить стену на...
TOP новостей
Новейший рейтинг: лидером остается Науседа (164)
Важнейшей интригой президентских выборов в Литве...
Синоптики обещают рекордное тепло: такого не было почти 100 лет
Завтра вся Литва будет праздновать 16 февраля и...
Президент Литвы обещает Терезе Мэй помочь в поиске "творческих решений" (27)
В ситуации неясности по поводу выхода Великобритании...
Праздничные выходные станут испытанием для водителей
Приближается 16 февраля - важный для всей Литвы день. В...
Третья попытка: Андрюкайтис будет баллотироваться на выборах президента Литвы (8)
В пятницу Еврокомиссар, литовский социал-демократ...