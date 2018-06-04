Полицейские ранили человека с ножом в кафедральном соборе в Берлине

После инцидента спецподразделения полиции оцепили собор и прилегающие к нему улицы,

Во время происшествия в церкви находились около ста человек. 53-летний мужчина был ранен в ногу. Один из полицейских также госпитализирован.

По информации полиции, на данный момент нет оснований говорить о террористическом мотиве нападения.

Полицейские прибыли по экстренному вызову, поступившему от одного из служащих собора.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев произошедшего сообщают, что виновник происшествия выглядел дезориентированным.

"На данный момент мы знаем, что 53-летний австриец размахивал нож, проявляя вербальную агрессию. Когда дело дошло до конфронтации с двумя полицейскими, он был ранен одним из них. У нас нет информации, указывающей на террористические или исламистские мотивы", - заявил представитель полиции Винфрид Венцель.

Информагентство DPA сообщило, что нескольким очевидцам происшествия потребовалась помощь психологов.

Берлинский протестантский кафедральный собор XIX века постройки расположен в центре города на Музейном острове, неподалеку от оживленного района Александрплатц. Это одна из главных достопримечательностей Берлина.

Нападения в Германии

В Германии как и в других европейских странах за последние годы произошла серия экстремистских нападений. Полиция,

Самое кровавое из этих нападений произошло в декабре 2016 года: беженец из Туниса Анис Амри на грузовике въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Жертвами теракта стали 12 человек.

В марте нынешнего года суд приговорил к пожизненному заключению 26-летнего беженца из Палестины, который напал с ножом на посетителей супермаркета. В нападении были признаки экстремизма.

В апреле в городе Мюнстер мужчина на микроавтобусе марки Volkswagen на большой скорости въехал на площадь у памятника бродячему торговцу, куда въезд автомобилей запрещен.

Машина врезалась в людей, сидящих за столиками у популярного ресторана Grosser Kiepenkerl. В результате нападения погибли два человека, еще около 20 человек получили ранения.

Позже в полиции заявили, что не не имеют никакого представления о мотивах нападавшего, который застрелился на месте происшествия.