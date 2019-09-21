Родители пожаловались руководству Рижской польской средней школы и в Государственную службу качества образования на учителя математики. Он в течение нескольких уроков не преподавал свой предмет, а показывал ученикам 6 и 7 класса комедию "Американский пирог" и включал музыку. Школа решила прекратить с ним трудовые отношения, сообщает Латвийское телевидение.
© DELFI / Audrius Solominas

Директор средней школы Кшиштоф Ширшень рассказал, что педагог в этой школе работает первый год. У школы летом были две вакансии — учителя математики и спорта. Преподавать математику не захотел никто, а на вакансию учителя спорта было подано больше десяти заявок. В результате учитель математики был выбран из этих претендентов. У него не было опыта преподавания математики, он преподавал только спорт и уроки здоровья — однако, с предложением он согласился, поскольку заканчивал Рижский технический университет.

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Вскоре начали поступать жалобы от родителей: учитель на уроке обсуждает сексуальную ориентацию людей, включает музыку, показывает двусмысленные видео.

Школа решила информировать соответствующие инстанции, чтобы предупредить другие школы о методах работы этого педагога.

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