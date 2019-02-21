"Студент [средней католической школы] Ковингтона подает в суд на The Washington Post. Покажи им, Ник. Лживые новости!" — написал глава государства на своей странице в Twitter. Он также процитировал слова юноши о том, что The Washington Post "проигнорировала основные журналистские стандарты, потому что хотела продвигать свою хорошо известную и легко документируемую предвзятую повестку против президента Дональда Трампа".
В январе газета опубликовала материал, в котором рассказывалось о том, как представитель коренных народов Америки и ветеран войны во Вьетнаме Натан Филлипс вступил в противостояние с группой молодежи из школы Ковингтона (Парк-Хиллз, штат Кентукки), когда пел и играл на барабане перед Мемориалом Линкольну в Вашингтоне. Молодые люди носили кепки с надписью Make America Great Again ("Сделаем Америку вновь великой") — слоганом, использованным Трампом во время его предвыборной кампании 2016 года, передает ТАСС. Филлипс сообщал, что, когда школьники, среди которых был и Сэндман, приблизились к нему, они начали насмехаться над ним и другими жителями с индейскими корнями, принимавшими 18 января участие в Марше коренных народов, пишет NBC4 Washington.
"Возвращайся в резервацию, чистокровный индеец", — говорили школьники, по словам Филлипса.
16-летний Николас и его семья отрицают это, обвиняют газету в травле и требуют гигантской компенсации. Сэндман также утверждает, что его семье угрожают расправой.
Администрация школы Ковингтона провела внутреннее расследование и тоже пришла к выводу, что ученики не провоцировали конфликт с индейцами возле Мемориала Линкольну. Однако в католической епархии Ковингтона осудили действия школьников и принесли извинения Филлипсу, пишет BuzzFeed News.
Между тем конфликт Филлипса с подростками был снят на камеру, а видео опубликовали в Twitter. Потом появились и другие видеозаписи, представлявшие более сложную и неоднозначную картину произошедшего. В одном из роликов видно, что Николас подошел вплотную к играющему на барабане индейцу и, улыбаясь, пристально на него смотрит. Поведение школьника можно назвать вызывающим и надменным, но точно не агрессивным.
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