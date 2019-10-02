Также против заявления Зеленского выступили экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный, экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Экс-президент Петр Порошенко: "Никакой формулы Штайнмайера как составляющей Минских соглашений не существует. Вы там о ней не найдете ни одного упоминания.

Сегодня "формулой Штайнмайера" называется формула Путина, которая кардинально меняет последовательность действий, предусмотренных минскими соглашениями.

Отвергает дорожную карту Минских соглашений, которая была предложена общей позицией Украины, Германии и Франции в нормандском формате".

Роман Бессмертный: "Это путь к войне, а не к миру. Общество должно увидеть оригинал этого документа.

Украина пошла по сценарию Кремля. Речь не идет о решении блока по безопасности, а речь идет о выборах, то есть о легитимизации сегодняшней власти на оккупированной территории.

Если выборы будут проведены, мы получим еще одно Приднестровье".

Павел Климкин: "Свободные и честные выборы - это не только отсутствие российских войск и техники на оккупированном Донбассе. Это также полное разоружение и обеспечение безопасности. Вопрос - кем, как и когда?

Формула Штайнмайера не имеет никакого смысла без того, чтобы она была вмонтирована в план действий, то есть дорожную карту. Она также не имеет никакого смысла без ответов на упомянутые выше вопросы.

Фракция "Голос" потребовала созвать закрытое заседание парламента с участием Зеленского: "Президент должен объяснить: какой документ подписан в Минске и на какие уступки он готов пойти. Из имеющейся информации невозможно понять: кто и каких договоренностей достиг со страной-агрессором под видом реализации несуществующей "формулы Штайнмайера".

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко: "Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие".

1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.

Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.

Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и "бессрочной акции против капитуляции".

20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности , заменившей "формулу Штайнмайера".

В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ соответствия выборов высоким стандартам.

Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.