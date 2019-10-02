Согласование текста так называемой "формулы Штайнмайера" президентом Владимиром Зеленским раскритиковали во фракциях "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Также против заявления Зеленского выступили экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный, экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Экс-президент Петр Порошенко: "Никакой формулы Штайнмайера как составляющей Минских соглашений не существует. Вы там о ней не найдете ни одного упоминания.

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Сегодня "формулой Штайнмайера" называется формула Путина, которая кардинально меняет последовательность действий, предусмотренных минскими соглашениями.

Отвергает дорожную карту Минских соглашений, которая была предложена общей позицией Украины, Германии и Франции в нормандском формате".

Роман Бессмертный: "Это путь к войне, а не к миру. Общество должно увидеть оригинал этого документа.

Украина пошла по сценарию Кремля. Речь не идет о решении блока по безопасности, а речь идет о выборах, то есть о легитимизации сегодняшней власти на оккупированной территории.

Если выборы будут проведены, мы получим еще одно Приднестровье".

Павел Климкин: "Свободные и честные выборы - это не только отсутствие российских войск и техники на оккупированном Донбассе. Это также полное разоружение и обеспечение безопасности. Вопрос - кем, как и когда?

Формула Штайнмайера не имеет никакого смысла без того, чтобы она была вмонтирована в план действий, то есть дорожную карту. Она также не имеет никакого смысла без ответов на упомянутые выше вопросы.

Фракция "Голос" потребовала созвать закрытое заседание парламента с участием Зеленского: "Президент должен объяснить: какой документ подписан в Минске и на какие уступки он готов пойти. Из имеющейся информации невозможно понять: кто и каких договоренностей достиг со страной-агрессором под видом реализации несуществующей "формулы Штайнмайера".

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко: "Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие".

1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.

Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.

Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и "бессрочной акции против капитуляции".

20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности , заменившей "формулу Штайнмайера".

В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ соответствия выборов высоким стандартам.

Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.

Украинская правда
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