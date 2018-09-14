"Подозреваемый был задержан 12 сентября, ему назначен общественный защитник", — сообщили в прокуратуре, уточнив, что ни один из украденных предметов еще не найден. Расследование, которое ведет Национальный оперативный департамент полиции и полиция Стренгнеса под руководством прокуроров отдела международной и организованной преступности, продолжается. Ведется поиск сообщников задержанного.

Инцидент произошел днем 31 июля. Драгоценности хранились под закрытой стеклянной витриной, оснащенной сигнализацией. Никакого насилия и угроз со стороны похитителей не было, в результате происшествия никто не пострадал. Добычей воров стали золотые короны Карла IX и его супруги Кристины, а также золотая держава.

Полиция считает, что подозреваемые покинули место преступления на женских велосипедах, вероятно, украденных, а затем скрылись на моторной лодке. Для розыска преступников был привлечен водный и воздушный транспорт, операция продолжалась и ночью, но безрезультатно. Отмечается, что близлежащее озеро Меларен насчитывает около 8 тысяч островов, на любом из которых можно спрятать короны, а на берегах озера расположены несколько городов и десятки мелких населенных пунктов.

Украденные сокровища объявлены в международный розыск и занесены в глобальную базу украденных предметов искусства Интерпола, доступную всем сотрудничающим с организацией странам, а также авторизованным пользователям из аукционных домов и музеев. Правоохранители также опубликовали фотографии королевских регалий в надежде, что это сильно осложнит их сбыт.

По словам представителя полиции, обычно такие объекты рано или поздно находятся, так как "только горстка людей способна управиться с подобными предметами". Как отмечает "Коммерсант", если кража не была сделана по заказу богатого коллекционера, то похитители чаще всего просто переплавляют похищенное добро и продают его как золотой лом.

Специалисты не берутся оценивать стоимость похищенных украшений, отмечая их уникальность. Королевские короны, отделанные драгоценными камнями, серебром и жемчугом, — часть похоронных регалий Карла IX и Кристины. Изначально они были погребены вместе с монаршими особами (Карл скончался в 1611 году, Кристина — в 1625-м), но затем извлечены и выставлены на обозрение.