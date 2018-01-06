Предложение продолжить поиски поступило от частной американской компании Ocean Infinity, специализирующейся на исследовании морского дна. О ее переговорах с правительством Малайзии было известно еще в октябре. Фирма будет требовать деньги за свои услуги только в том случае, если найдет самолет.
Исследовательское судно вышло в зону поисков во вторник, 2 января, говорится в письме. При этом границы зоны не уточняются.
В январе прошлого года Малайзия, Австралия и Китай официально объявили о приостановке поисков пропавшего лайнера. В ходе операции было обследовано 120 тысяч квадратных километров, однако с момента пропажи удалось найти только несколько фрагментов. Так, в 2016 году на Маврикии обнаружили фрагмент задней кромки крыла, в 2015 году обломки самолета видели у островов Пемба, Родригес и Реюньон, а также у побережья Южной Африки.
Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими.
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