Похищенные в Швеции королевские регалии XVII века нашли в мусорном баке

Мужчина, чья кровь была найдена на месте преступления, в настоящее время находится под следствием. Но слушание было прервано во вторник утром после того, как прокурор подтвердил в суде, что пропавшие драгоценности, возможно, найдены, пишет издание Local.

22-летний подозреваемый признался в краже велосипеда и лодки, которые использовали похитители регалий, но отрицает свою причастность к краже ценностей. О его сообщниках следствию ничего не известно.

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С королевскими сокровищами продолжают работать эксперты, чтобы подтвердить их подлинность, так как в августе 2018 года СМИ уже сообщали, что похищенные предметы найдены, но официального подтверждения эта информация не получила.

Кража произошла днем 31 июля 2018 года: добычей воров стали золотые короны Карла IX и его супруги Кристины, а также золотая держава. При этом драгоценности хранились под закрытой стеклянной витриной, оснащенной сигнализацией.

Тогда сообщалось, что подозреваемые покинули место преступления на женских велосипедах, а затем скрылись на моторной лодке. Для розыска преступников был привлечен водный и воздушный транспорт, операция продолжалась и ночью, но безрезультатно.

Cокровища были объявлены в международный розыск и занесены в глобальную базу украденных предметов искусства Интерпола, доступную всем сотрудничающим с организацией странам, а также авторизованным пользователям из аукционных домов и музеев.

В полиции отмечали, что сбыть столь уникальные украшения тяжело, чаще всего подобные драгоценности просто переплавляют и продают как золотой лом.