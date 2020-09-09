Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных адресных санкций с целью добиться привлечения к ответственности всех причастных к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео во вторник, 8 сентября. "Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных", - написал он.

Вашингтон "глубоко обеспокоен" сообщениями о похищении 7 сентября в Беларуси членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а также попыткой их принудительной высылки в Украину 8 сентября.

Deeply troubled by reports of the abduction and attempted forced expulsion of opposition leaders in Belarus. We call on Belarusian authorities to cease violence against peaceful protesters and release all those unjustly detained, including U.S. citizen Vitali Shkliarov. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 8, 2020

"Мы высоко оцениваем мужество госпожи Колесниковой и белорусского народа в мирном отстаивании права избирать своих лидеров на свободных и честных выборах перед лицом неоправданного насилия и репрессий со стороны белорусских властей, включая наглое избиение мирных демонстрантов среди бела дня, сотни задержаний 6 сентября, а также растущее число сообщений о похищениях", - указано в заявлении на сайте Госдепартамента США.

Вашингтон призвал Минск "прекратить насилие в отношении собственного народа", "освободить всех несправедливо задержанных", в том числе арестованного на два месяца гражданина США политтехнолога Виталия Шклярова, которого признали политзаключенным, и вступить в конструктивный диалог с "истинными представителями белорусского общества".

Похищение Колесниковой

Одна из ближайших соратниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, глава предвыборного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова была похищена 7 сентября в центре Минска. Утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что она вместе с двумя членами Координационного совета белорусской оппозиции Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым уехала в Украину. Позднее в погранкомитете заявили, что она была задержана на границе, а Родненков и Кравцов сообщили, что Колесникова сопротивлялась насильственному выдворению из Беларуси, порвала свой загранпаспорт, после чего была задержана белорусскими пограничниками. Ее местонахождение неизвестно.