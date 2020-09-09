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Госдепартамент рассматривает дополнительные целевые санкции в отношении лиц, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека в Беларуси. Минск отвечает за безопасность Колесниковой, подчеркнул Помпео.
Mike'as Pompeo
Mike'as Pompeo
© AFP / Scanpix

Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных адресных санкций с целью добиться привлечения к ответственности всех причастных к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео во вторник, 8 сентября. "Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных", - написал он.

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Вашингтон "глубоко обеспокоен" сообщениями о похищении 7 сентября в Беларуси членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а также попыткой их принудительной высылки в Украину 8 сентября.

"Мы высоко оцениваем мужество госпожи Колесниковой и белорусского народа в мирном отстаивании права избирать своих лидеров на свободных и честных выборах перед лицом неоправданного насилия и репрессий со стороны белорусских властей, включая наглое избиение мирных демонстрантов среди бела дня, сотни задержаний 6 сентября, а также растущее число сообщений о похищениях", - указано в заявлении на сайте Госдепартамента США.

Вашингтон призвал Минск "прекратить насилие в отношении собственного народа", "освободить всех несправедливо задержанных", в том числе арестованного на два месяца гражданина США политтехнолога Виталия Шклярова, которого признали политзаключенным, и вступить в конструктивный диалог с "истинными представителями белорусского общества".

Похищение Колесниковой

Одна из ближайших соратниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, глава предвыборного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова была похищена 7 сентября в центре Минска. Утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что она вместе с двумя членами Координационного совета белорусской оппозиции Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым уехала в Украину. Позднее в погранкомитете заявили, что она была задержана на границе, а Родненков и Кравцов сообщили, что Колесникова сопротивлялась насильственному выдворению из Беларуси, порвала свой загранпаспорт, после чего была задержана белорусскими пограничниками. Ее местонахождение неизвестно.

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Deutsche Welle
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