Государственная пограничная служба Украины опровергает распространенную информацию об отмене запрета на въезд в страну мужчинам из Российской Федерации в возрасте 16 до 60 лет. Об этом "Украинской правде" заявил 28 декабря помощник главы ГПСУ Олег Слободян.
© RIA/Scanpix

Он отметил, что Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленный контроль за въездом иностранных граждан, в частности, россиян, после окончания срока действия военного положения.

"Мы продолжаем принимать меры усиленный контроль за въездом иностранцев в Украину. Такого (фразы об отмене запрета въезда для россиян) я никому не говорил. В поле зрения нашего внимания в первую очередь остаются граждане РФ", - сказал Слободян.

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Он пояснил, что пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, так как и они могут работать по заданиям спецслужб РФ.

В пятницу вечером некоторые СМИ, ссылаясь на Слободяна, распространили информацию, что Украина сняла запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет после завершения действия военного положения.

С 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины действовало военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряковв Керченском проливе.

26 декабря на заседании СНБО Порошенко заявил о завершении действия военного положения.

В то же время, президент предложил Государственной пограничной службе продолжить отдельные меры, введенные во время военного положения.
Среди прочего, была усилена проверка россиян, въезжающих в Украину.

За весь период действия военного положения на территорию Украины не пропустили около 1650 граждан Российской Федерации.

Украинская правда
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