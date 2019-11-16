Американский пограничник ранил гражданина РФ на границе с Мексикой. Об этом сказано в заявлении погранслужбы США, опубликованном в пятницу, 16 ноября. Предполагается, что россиянин пытался нелегально пересечь границу Соединенных Штатов.
JAV-Meksikos pasienis
© Reuters / Scanpix

Инцидент произошел еще 14 ноября. Во время задержания между россиянином и сотрудником пограничной службы произошла потасовка неподалеку от города Люксвилл в штате Аризона, пограничник применил оружие. Россиянин доставлен на вертолете в больницу города Феникс, угрозы его жизни нет.

Представители российской дипмиссии в Хьюстоне заявили, что Генконсульство находится в контакте с полицией Аризоны и намерено в ближайшее время получить доступ к раненому россиянину. Дипломаты сообщили имя раненого россиянина — Евгений Глущенко, он 1982 года рождения.

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По словам сотрудника Погранично-таможенной службы Роберта Дэниелса, это редкий случай, ведь россияне не часто пытаются незаконно пересечь границу Мексики и Соединенных Штатов. Он добавил, что пострадавшего россиянина теперь ждет комбинация допросов ФБР и пограничников.

Дэниелс рассказал, что жизни россиянина ничего не угрожает, так как ранения были не очень серьезные, передает РИА Новости.

Deutsche Welle

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