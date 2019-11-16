Инцидент произошел еще 14 ноября. Во время задержания между россиянином и сотрудником пограничной службы произошла потасовка неподалеку от города Люксвилл в штате Аризона, пограничник применил оружие. Россиянин доставлен на вертолете в больницу города Феникс, угрозы его жизни нет.
Представители российской дипмиссии в Хьюстоне заявили, что Генконсульство находится в контакте с полицией Аризоны и намерено в ближайшее время получить доступ к раненому россиянину. Дипломаты сообщили имя раненого россиянина — Евгений Глущенко, он 1982 года рождения.
По словам сотрудника Погранично-таможенной службы Роберта Дэниелса, это редкий случай, ведь россияне не часто пытаются незаконно пересечь границу Мексики и Соединенных Штатов. Он добавил, что пострадавшего россиянина теперь ждет комбинация допросов ФБР и пограничников.
Дэниелс рассказал, что жизни россиянина ничего не угрожает, так как ранения были не очень серьезные, передает РИА Новости.
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