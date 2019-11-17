Пограничник подстрелил россиянина при попытке проникнуть в США из Мексики

Россиянин был доставлен на вертолете в больницу города Финикс в Аризоне, где находится до сих пор. Жизни россиянина ничего не угрожает, пограничник также не получил серьезных травм. В погранслужбе РИА "Новости" подтвердили, что у раненого были при себе документы, подтверждающие российское гражданство.

Официальный представитель Пограничной службы при Министерстве внутренней безопасности США в Аризоне Роберт Дэниелс рассказал ТАСС, что россиянин пытался проникнуть в Соединенные Штаты из Мексики, отметив, что это редкий случай. Его состояние оценивается как удовлетворительное и не ухудшается. Выдвижением обвинений будут заниматься прокуроры. Инцидент расследуют ФБР и погранично-таможенная служба

Генконсульство РФ в Хьюстоне находится в контакте с полицией Аризоны и намерено получить консульский доступ к пострадавшему, сообщается в Twitter дипмиссии. Раненым оказался Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения. Он находится в больнице города Гудиер в Аризоне.

По словам представителя генконсульства, российские дипломаты пока напрямую не общались с Глущенко. "Мы сейчас запрашиваем доступ к нему и уточняем, почему в него стреляли и какие документы были при нем", - сообщили "Интерфаксу" в дипмиссии.

Некого Глущенко ранее уже брали под стражу в Аризоне, отмечает ТАСС. По данным властей штата, он находился в центре предварительного задержания на юге штата с сентября 2018 года, после того как пытался вместе с беременной супругой незаконно проникнуть в США из Мексики. В апреле 2019-го суд постановил депортировать Глущенко на родину, но в базе данных инстанции не уточняется, было ли это сделано. Пока неизвестно, идет ли речь об одном и том же человеке.

В конце июля в США вступили в силу новые правила ускоренной депортации нелегальных мигрантов, которые позволяют высылать людей без американского гражданства из страны немедленно, без рассмотрения дела в суде. Ранее ускоренная депортация применялась только к тем, кто был задержан в 160 км от мексиканской границы и находился на территории США менее двух недель.

В октябре Служба иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США отчиталась, что в 2019 финансовом году на границе с Мексикой было задержано почти миллион человек, что на 88% больше, чем за 2018 финансовый год.