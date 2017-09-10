"Поезд дальше не поедет, всех желающих ожидают автобусы, которые доставят на Украину", - говорится в объявлении на вокзале.

Обещают, что пассажирам, которые согласны на изменение маршрута, компенсируют стоимость билетов, но только на территории Украины.

Как сообщал корреспондент Би-би-си, сопровождающий бывшего президента Грузии, который изначально направлялся в сторону Украины на автобусе, за несколько километров до границы Саакашвили объявил, что в связи с возможной провокацией на пункте пропуска "Краковец" он меняет свои первоначальные планы: границу он решил пересечь на поезде, который должен был отправиться из приграничного польского города Перемышль.

Особенность этого поезда в том, что украинские пограничники проводят досмотр во время движения поезда - на участке между границей и Львовом.

Но компания "Укрзализныця" задержала отправление состава: по громкой связи Саакашвили попросили покинуть поезд. Экс-губернатор в ответ отказался выходить из вагона и пообещал обратиться в польскую полицию.

Действия железнодорожной компании уже раскритиковал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, призвав ее "оставаться в правовом поле" и "сосредоточиться на своих прямых обязанностях".

Тысячи встречающих

Диктор в поезде объявила, что по информации, предоставленной национальной полицией Украины, в поезде находится лицо, которому запрещен въезд на территорию Украины. Поезд не отправится, пока это лицо не покинет поезд.

Накануне бывший губернатор Одесской области объявил, что выезжает из Польши в направлении Украины, несмотря на обещание Киева не пустить Саакашвили в страну и изъять у него паспорт при попытке пересечь границу.

В ожидании экс-губернатора Одесской области несколько тысяч его сторонников накануне разбили лагерь с украинской стороны границы с Польшей вблизи пункта пропуска "Краковец", сообщает корреспондент Би-би-си.

Организаторы акции из "Движения новых сил Михаила Саакашвили" заявили, что будут "спокойно ждать" возвращения политика, которого недавно лишили украинского гражданства.

Однако во время акции его сторонники стали выкрикивать оскорбления и нецензурные слова в адрес группы молодых людей в капюшонах, которых привезли к границе на автобусах.

В какой-то момент между ними и сторонниками Саакашвили начались словесные перепалки. Полиция развела митингующих по разные стороны дороги - сейчас их разделяет цепочка из нескольких сотен полицейских.

Украинская полиция устанавливает личности людей, у которых возник конфликт с лагерем Саакашвили.

Как рассказали Би-би-си в полиции, в лагере сторонников Саакашвили есть разрешенное оружие - охотничье ружье. В полиции подчеркнули, что оснований для его изъятия не было.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября - до этого он находился в польском городе Жешув.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, поддержать Саакашвили приехали украинские политики, среди которых лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, депутат Виктор Чумак, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Мы здесь защищаем Михаила Саакашвили, его право быть в Украине", - заявила Тимошенко на брифинге в Жешуве. Вместе с Саакашвили находится евродепутат Яцек Сарьюш-Вольский.

Представители украинской власти заявляли, что после того как в конце июля президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства, его украинский паспорт автоматически стал недействительным. Следовательно, на территорию Украины его не пустят.

Ранее на этой неделе стало известно, что власти Грузии направили в Киев запрос на экстрадицию Саакашвили.

Сам Саакашвили заявляет, что у него есть законные основания въехать на территорию Украины и что у него лишь одно гражданство - украинское.