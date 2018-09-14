"Да, он выходит сегодня", — сообщила Би-би-си его соратница Шалыгина. По ее словам, на решение суда художник отреагировал спокойно, так как "это не было его целью".

Сам Павленский в ходе заседания заявил, что для него "не имеет значения", выпустят его из тюрьмы или нет.

"Я хочу сказать две вещи. Первая — Банк Франции это не банк для бедных, а символ уничтожения всех революционных начал, который профинансировал уничтожение 35 тысяч человек. Второе — для меня не имеет значения, освободит меня суд или нет", — приводит слова художника радиостанция RFI.

Присутствовавший на заседании представитель Банка Франции, комментируя слова Павленского, не исключил, что банк может подать против него иск о распространении порочащей информации.

Рассмотрение дела Павленского по существу назначено на 10 января следующего года.

Поджог Банка Франции

Полицейские задержали Павленского и Шалыгину, ранее получивших политическое убежище во Франции, в середине октября 2017 года, после того как художник поджег входную дверь здания Банка Франции в Париже. Свою акцию он охарактеризовал как попытку "возрождения революционной Франции".

"Банкиры заняли место монархов… Возрождение революции во Франции разожжет огонь революции во всем мире", — объяснял он суть акции.

Впоследствии Шалыгину освободили из-под стражи, а Павленского оставили под арестом. В июне 2018 года ему продлили меру пресечения, мотивировав это психиатрической экспертизой, которая показала наличие у художника "бредовых навязчивых идей" и "пограничного расстройства личности".

В России Павленский известен своими радикальными перформансами: он зашивал себе рот в поддержку Pussy Riot, заматывался в колючую проволоку в знак протеста против политических репрессий и поджигал дверь здания ФСБ на Лубянке в знак солидарности с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.

В России Павленского неоднократно отправляли на судебно-психиатрическое освидетельствование, но врачи признавали его вменяемым.

Павленский уехал во Францию, где затем получил убежище, в начале 2017 года, после того как актриса Театра.doc Анастасия Слонина обвинила его в совершении сексуального насилия. Кроме того, в отношении художника возбудили дело о побоях. Сам Павленский называл обвинения в свой адрес клеветой.