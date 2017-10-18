По данным Le Figaro, после освобождения Павленского поместили в психиатрический стационар префектуры полиции. Его спутница Оксана Шалыгина осталась под арестом. Прокуратура передела дело против Павленского и Шалыгиной районной полиции.

Накануне Павленский поджег металлические ворота французского Центрального банка — он облили горючей смесью ограду учреждения, а затем поджег ее и сфотографировался на фоне горящих ворот.

Поджог французского ЦБ художник объяснил тем, что он осветил правду, которую власти "заставили нас забыть". "Бастилия была разрушена взбунтовавшимся народом, народ разрушил ее как символ деспотизма и власти. На этом же месте был построен новый очаг рабства, — сказал Павленский.

Павленский уехал во Францию после того, как в РФ на него завели уголовное дело: он якобы избил актера "Театра.doc" и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении актрисы того же театра. Политическое убежище во Франции он получил в мае этого года.