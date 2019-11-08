От рассказов депутата Верховной рады Ахтема Чийгоза — мурашки по коже. Зампредседатель Меджлиса крымскотатарского народа говорит замершим слушателям об изуродованных трупах исчезнувших активистов с гирями на шеях, которых прибой выносит на берега аннексированного пять лет назад Россией украинского полуострова.
В актовом зале посольства Швеции в Берлине гробовая тишина. Сам Чийгоз был осужден в Крыму и депортирован осенью 2017 года из Симферополя в Анкару. На полуострове до сих пор остаются его родственники, и он уходит от прямого ответа на вопрос, грозит ли им опасность.
Пять лет спустя: Крым на обочине общественного внимания
С момента Евромайдана в Киеве и последовавшего за ним непризнанного большинством государств-членов ООН "референдума" о статусе Крыма прошло больше пяти лет — и с каждым днем тема полуострова все больше исчезает с повестки дня европейских СМИ и, соответственно, из фокуса общественного мнения. Другие политические кризисы и вооруженные конфликты кажутся важнее и актуальнее, к тому же въезд в Крым для журналистов не так-то прост.
Чтобы привлечь внимание к растущей милитаризации полуострова и непрекращающимся там нарушениям прав человека, посольства Швеции и Украины в Берлине организовали 6 ноября дискуссию с участием депутатов бундестага, экспертов по Украине и правозащитников из Киева.
В воссоединение Германии многие тоже не верили
В своем вступительном слове посол Украины в Германии Андрей Мельник зачитал цитату из выступления бывшего министра иностранных дел объединенной Германии Йошки Фишера (Joschka Fischer), который в 1989 году, за сто дней до падения Берлинской стены, не верил в воссоединение страны настолько, что называл его "опасной иллюзией".
Мельник видит прямые исторические параллели между воссоединением Германии и ситуацией с полуостровом. "Мне каждый день говорят, что возврат Крыма — это утопия и что надо смириться с ситуацией. Причем говорят даже те, кто осуждает аннексию, — добавил посол. — Но ведь многие немцы тоже не верили в воссоединение Германии, а оно произошло".
Мельник признает, что время — не на стороне Украины, поскольку внимание немецких политиков приковано к мирному решению ситуации на востоке страны, а Крым, где не ведется боевых действий, все больше вытесняется на обочину общественного внимания.
Как остановить ползучее признание статус-кво в Крыму?
Замалчивание ситуации в Крыму создает иллюзию ее нормализации, и как остановить "ползучее признание" нынешнего статус-кво, нарушающего международное право, — "вопрос ко всем нам", констатировал Михаэль Зиберт (Michael Siebert), уполномоченный МИД Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии.
По его словам, важно добиться допуска на полуостров представителей международных правозащитных организаций и сохранения единой позиции стран ЕС по вопросу поддержания санкций в отношении России.
Как ни парадоксально, сразу двое немецких журналистов, присутствовавших на дискуссии, призвали украинские власти облегчить сотрудникам СМИ въезд в Крым со стороны Украины — что помогло бы привлечь внимание европейской общественности к ситуации на полуострове. Один из них назвал ситуацию с правами человека в Крыму "ужасающей".
Курорт превращается в военную базу
Александра Романцова из киевского Центра гражданских свобод выступила с докладом о ситуации на полуострове. По ее словам, излюбленное место отдыха все больше превращается в военную базу — количество дислоцированных в Крыму военнослужащих и вооружений выросло за пять лет чуть ли не втрое. Одновременно с этим, отметила Романцова, идет необъявленная кампания по изменению демографического состава населения и тотального запугивания крымских татар, в том числе и арестов по обвинению в экстремизме.
Дилемму европейской политики в отношении Крыма посол Швеции в Украине Тобиас Тюберг описал так: с одной стороны, плохой статус-кво, с другой — катастрофическое признание аннексии. По его мнению, любое снижение санкционного давления на Россию в вопросе Крыма "будет иметь катастрофические последствия", к тому же действия России в Азовском море все больше дестабилизируют экономическую ситуацию на востоке Украины.
Привыкание к статус-кво в Крыму — худший вариант
По словам депутата бундестага от партии "зеленых" Омида Нурипура (Omid Nouripour), худшее, что может произойти, — это привыкание к сегодняшней ситуации. Немалую роль в котором, по выражению депутата, играет использование политиками и журналистами безобидного слова "конфликт" при описании ситуации, имеющей все признаки войны.
В том, что "ползучая нормализация статус-кво недопустима", с ним согласен другой депутат бундестага, социал-демократ Нильс Шмид (Nils Schmid). Вопрос в том, пояснил он, какие механизмы воздействия на Россию возможны кроме санкций, ибо результат санкций неудовлетворителен, поскольку они не достигли своей цели — изменить политику России.
Самое сложное, считает Шмид, не забыть про Крым после того, как в рамках минских договоренностей будет найдено мирное решение ситуации в Донбассе. Эксперт из Фонда "Наука и политика" Сьюзан Стюарт и депутат от "зеленых" Нурипур сошлись во мнение в том, что возвращение России в ПАСЕ было ошибкой. Стюарт полагает, что в обмен европейская сторона могла бы договориться с Россией о доступе в Крым комиссара Совета Европы по правам человека.
Михаэль Зиберт из МИД Германии, напротив, назвал правильным шагом возвращение Москвы в ПАСЕ и указал на то, что важны любые, даже самые мелкие сигналы о том, что Германия не признает аннексию Крыма. В качестве примера он привел запланированную встречу ректоров вузов Германии и России, которая была отменена после того, как в состав участников с российской стороны был включен представитель симферопольского вуза.
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