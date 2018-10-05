Попытки сделать экстремальное или эффектное селфи зачастую оборачиваются серьезными последствиями для здоровья или гибелью людей, в том числе детей и подростков.
Исследование специалистов AIIMS основано на мониторинге новостей по ключевым словам в период с октября 2011-го по ноябрь 2017-го. Подсчитано, что за шесть лет во всем мире при попытке сделать селфи погибли 259 человек и зафиксировано 137 несчастных случаев.
В "черном списке" с большим отрывом лидирует Индия — 159 смертей при попытке сделать селфи за 6 лет. Исследователи связывают это с тем, что в Индии проживает больше всего в мире людей младше 30 лет. Далее в рейтинге следуют Россия (16 погибших), США (14) и Пакистан (11).
Селфи со смертельным исходом также фиксировались в Китае, Турции, Германии, Испании, Португалии, Румынии, Италии, ЮАР, Нигерии, Кении, Индонезии, Австралии, Омане, Вьетнаме, Мексики, Новой Зеландии и ряда других стран. Латвии в "черном списке" нет.
Средний возраст погибших составляет почти 23 года. При этом среди мужчин таких смертей второе больше — около 72,5%, чем среди женщин. Специалисты объясняют это тем, что мужчины более склонны к риску.
Исследователи также отмечают, что с каждым годом число таких смертельных случаев растет и призывают ввести запрет на селфи в туристических зонах, где имеются водоемы, горные пики и высотные здания, отмечает РИА "Новости". Специалисты подчеркивают, что не могли учесть все случаи гибели людей во время селфи, поскольку значительное количество таких смертей не регистрируется в развивающихся странах.
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