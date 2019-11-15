Подросток застрелил двух учеников в Калифорнии

Нападавшим оказался 16-летний подросток, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии после попытки самоубийства. Стрельба произошла на территории кампуса школы Saugus High School в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Ранены еще три школьника, они также доставлены в больницу.
"Эпидемия насилия" в США?
Мотивы нападавшего неизвестны, отмечается, что в день инцидента у него был день рождения. Президент США Дональд Трамп передал глубокие соболезнования родственникам жертв и жителям города Санта-Кларита, в котором находится школа.
В сентябре после ряда массовых убийств со стрельбой городской совет Сан-Франциско принял решение о признании Национальной стрелковой ассоциации США террористической организацией. В совете заявили об "эпидемии насилия с применением стрелкового оружия в США".
В августе Amnesty International предостерегла от посещения мест большого скопления людей в США из-за высокого риска стать жертвой насилия с применением огнестрельного оружия.
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