Правоохранители рассказали, что юноша атаковал местных жителей, которые гуляли в сквере, а затем скрылся на украденной машине и устроил на ней дорожно-транспортное происшествие.
Спустя некоторое время злоумышленник объявился на заправке и совершил второе нападение. Там его удалось задержать полицейским, которые были вынуждены применить оружие.
Точное число и состояние пострадавших не уточняется. Известно, что сам подросток был ранен при задержании. В полиции утверждают, что преступник действовал один, а инцидент не имеет отношения к терроризму.
Эксперт: Европа регионов — это не выход для ЕС
Можно ли отказаться от "Европы национальных государств"...
Вашингтон осложнил въезд в США основателю Hermitage Capital Браудеру (2)
Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям...
Тиллерсон призвал Иран вывести военных из Ирака (5)
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон призвал Иран...
Подросток из Латвии с топором напал на людей в Швейцарии (7)
Вечером в воскресенье, 22 октября, 17-летний подросток,...
Жители итальянских Венето и Ломбардии проголосовали за автономию (7)
Жители итальянских северных областей Венето и...
TOP новостей
Разваливается еще одна гора в Вильнюсе? Разрывы появились на горе Трех крестов (52)
Обильные дожди нанесли вред не только горе Гедиминаса,...
Жители Литвы пожертвовали почти полмиллиона евро на продукты для неимущих (8)
В ходе акции сбора продуктов для неимущих...
Рост цен набирает обороты: что еще подорожает в Литве (69)
По данным статистического агентства Евросоюза Eurostat,...
После трагического ДТП - обращение к водителям: помните о правилах (2)
Утром и вечером, когда еще темно, пешеходы находятся в...
Ближайшей ночью в Литве прогнозируют низкую температуру
На этой неделе погода будет быстро меняться. Самым...